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В жилом доме в свердловском Невьянске взорвался газ

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - По предварительным данным, в одной из квартир в Невьянске (Свердловская область) произошел взрыв бытового газа , сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Он отметил, что информации о погибших и пострадавших не поступало. В квартире взрывной волной выбило стекла, также пострадала соседняя квартира.

Предполагаемый инцидент произошел в трехкомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в поселке Цементный, где несколько лет никто не живет.

Установлен хозяин квартиры. Им оказался местный житель 1969 года рождения, находящийся на пенсии.

"Всех жильцов, кто находился не на работе, прошлось экстренно эвакуировать. Часть из них самостоятельно вышли на улицу, в том числе несовершеннолетние дети. Газ в доме перекрыт. По одной из отрабатываемых полицией версий, ЧП могло произойти из-за утечки газа", - отметил Горелых.

По его словам, на место происшествия уже прибыли представители руководства территориального ОВД и администрации города.

Свердловская область

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