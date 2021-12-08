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Ученица выпала из окна школы в свердловском Каменске-Уральском

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Семиклассница выпала из окна школы в Каменске-Уральском Свердловской области, сообщает пресс-служба областная прокуратуры. Девочка госпитализирована.

По предварительной информации, инцидент произошел накануне во время перемены. Ученица выпала из окна третьего этажа, она получив травму головы.

Предварительно у нее диагностировано сотрясение головного мозга, угрозы для ее жизни нет.

Прокуратура в ходе проверки проанализирует соблюдение школой требований законодательства при организации учебного процесса.

Свердловская область

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