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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В МИД РФ заявили о риске повторения Карибского кризиса

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Россия не исключает повторения сценария Карибского кризиса в связи с текущей напряженностью между Россией и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Вы знаете, может до этого дойти вполне. Если будет все продолжаться как идет, вполне можно по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем", - сказал Рябков журналистам в четверг.

По его словам, это будет "провал дипломатии и внешней политики".

"Но время еще есть", - добавил замминистра.

МИД РФ Сергей Рябков США

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