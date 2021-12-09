В МИД РФ заявили о риске повторения Карибского кризиса

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Россия не исключает повторения сценария Карибского кризиса в связи с текущей напряженностью между Россией и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Вы знаете, может до этого дойти вполне. Если будет все продолжаться как идет, вполне можно по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем", - сказал Рябков журналистам в четверг.

По его словам, это будет "провал дипломатии и внешней политики".

"Но время еще есть", - добавил замминистра.