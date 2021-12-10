Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что случилось этой ночью: пятница, 10 декабря

Инцидент с кораблем ВМС Украины, приговор россиянину в США за киберпреступления, десятки жертв крупного ДТП в Мексике

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ФСБ заявила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" приблизился к Керченскому проливу без подачи заявки и отказывался изменить курс, чем создал "угрозу безопасности мореплавания". На предупреждение погранслужбы ФСБ экипаж ответил, что не будет проходить Керченский пролив. Затем ФСБ сообщила, что "Донбасс" лег на обратный курс, но не отвечает на запросы. Украинская сторона заявила, что корабль законно пребывал в Азовском море, находящемся в совместном использовании РФ и Украины.

- Россиянин Олег Кошкин приговорен в США к четырем годам заключения за киберпреступления. Он признан виновным использовании шифрования для сокрытия вредоносного ПО от антивирусных программ, что позволило хакерам заражать сотни тысяч компьютеров по всему миру вирусами-вымогателями и другим вредоносным ПО.

- В результате ДТП в Мексике погибли 49 человек, еще 58 пострадали. По данным местных властей, в штате Чьяпас на крутом повороте перевернулся трейлер, перевозивший более 100 мигрантов из стран Латинской Америки. Среди погибших есть дети.

- Президенты США и Украины провели полуторачасовой телефонный разговор. По сообщению Белого дома, Байден заявил Зеленскому о готовности помогать в реализации Минских соглашений, пообещал принять "экономические и иные меры" в случае вторжения России и заверил, что касающиеся Украины решения будут приниматься только при ее участии. По версии украинской стороны, президенты обсудили "возможные форматы урегулирования" в Донбассе, "Северный поток 2", а также вопросы безопасности и помощи Украине.

- "Спартак" победил "Легию" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Игра закончилась со счетом 1:0, на 17-й минуте гол провел Зелимхан Бакаев. Между тем "Локомотив" выбыл из еврокубков, проиграв со счетом 1:0 "Марселю" в Лиге Европы.

Новости
Пандемия коронавируса

Парламент Камчатки поддержал федеральный законопроект о QR-кодах

Путин согласился, что "перекосы и перегибы" из закона об иноагентах надо убирать

ФСБ сообщила об угрозе со стороны корабля ВМС Украины в зоне Керченского пролива

Путин понадеялся на объективный судебный процесс над "Мемориалом"

Три истребителя Су-27 сопроводили самолеты США и Франции над Черным морем

Президент РФ не увидел необходимости держать под арестом ректора "Шанинки" Зуева

Президент РФ не увидел необходимости держать под арестом ректора "Шанинки" Зуева

Путин запросил дополнительные сведения по процессу над "Мемориалом"

Что произошло за день: четверг, 9 декабря

Рогозин объяснил перенос пуска "Протона" проблемами в разгонном блоке

Рогозин объяснил перенос пуска "Протона" проблемами в разгонном блоке

Суд Петербурга назначил домашний арест возможной соучастнице Августа Мейера

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });