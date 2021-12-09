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ФСБ заявила, что корабль ВМС Украины лег на обратный курс от Керченского пролива

Российская спецслужба расценила как "провокацию" действия украинских моряков

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Украинский военный корабль "Донбасс" изменил курс, но на запросы не отвечает, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Корабль управления "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует. Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания",- сообщили в ЦОС.

Ранее в ЦОС ФСБ заявили, что утром в четверг корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива, не подав заявку.

В 13:45 сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом. В ответ украинские моряки заявили, что корабль не собирается следовать через Керченский пролив. В ФСБ РФ сочли, что "указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания".

Корабль управления "Донбасс" был построен на Щецинской судоверфи в Польше в 1969 году как плавучая мастерская ВМФ СССР проекта 304 (код NATO англ. Amur). Получил наименование "ПМ-9". После раздела Черноморского флота СССР вошел в состав украинского флота, сменил наименование на "Краснодон" и бортовой номер U803; в 2001 году переименован в "Донбасс" и получил бортовой номер U500.​​​​​​

Конфликт в Керченском проливе

Серьезный инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Тогда российские пограничники задержали с применением оружия украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, вместе с их экипажами. В ФСБ заявляли, что украинские моряки нарушили международное морское право.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись на Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

Россия Украина Керченский пролив ФСБ РФ

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