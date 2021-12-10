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Киев заявил, что корабль ВМС Украины выполнял задачи в своих территориальных водах

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Украинская сторона заявляет, что корабль ВМС Украины "Донбасс" не нарушал запретных зон и возвращается на базу.

"Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу", - сообщается в фейсбуке штаба Операции объединенных сил.

В свою очередь украинский министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что передвижение "Донбасса" в Азовском море является законным, поскольку оно является акваторией совместного использования РФ и Украины.

"Это поисково-спасательное судно наше, без вооружения, (...) находилось в 18 морских милях (...) в Азовском море, которое является морем совместного использования. То есть мы на абсолютно законных основаниях там находились", - сказал Резников в эфире украинского телеканала.

"Угрозы для нашего корабля, экипажа нет. Он уже почти вернулся в порт. Никаких инцидентов не произошло", - добавил министр.

Ранее в ЦОС ФСБ заявили, что утром в четверг корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива, не подав заявку.

В 13:45 сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости подачи заявок на прохождение Керченским проливом. В ответ украинские моряки заявили, что корабль не собирается следовать через Керченский пролив. Вечером в четверг в ЦОС отметили, что "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс, но на запросы не реагирует.

В ФСБ РФ расценили действия экипажа украинского корабля как "провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания".

Корабль управления "Донбасс" был построен на Щецинской судоверфи в Польше в 1969 году как плавучая мастерская ВМФ СССР проекта 304 (код NATO англ. Amur). Получил наименование "ПМ-9". После раздела Черноморского флота СССР вошел в состав украинского флота, сменил наименование на "Краснодон" и бортовой номер U803; в 2001 году переименован в "Донбасс" и получил бортовой номер U500.

Конфликт в Керченском проливе

Серьезный инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Тогда российские пограничники задержали с применением оружия украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, вместе с их экипажами. В ФСБ заявляли, что украинские моряки нарушили международное морское право.

В РФ 24 украинских моряка обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись на Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

Украина Россия Керченский пролив

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