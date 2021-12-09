ФСБ сообщило об угрозе со стороны корабля ВМС Украины в зоне Керченского пролива

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Украинский военный корабль "Донбасс" находится в непосредственной близости от Керченского пролива и создает угрозу безопасности мореплавания, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", - заявили в ЦОС.

По данным спецслужбы, утром в четверг корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива.

"Заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было", - добавили в ФСБ.

В 13:45 сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом.

"Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует", - сообщили в ЦОС.