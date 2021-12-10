Оренбургского криминального авторитета задержали в Подмосковье

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Оренбуржья задержали троих подозреваемых в убийствах, совершенных в городе Орске в 2005-2008 годах, в том числе предполагаемого лидера организованной преступной группы.

Региональное СУ СКР сообщает в пятницу, что, по версии следствия, лидер ОПГ для раздела сфер влияния организовал убийства ряда криминальных авторитетов Восточного Оренбуржья.

В частности, были совершены три нападения с использованием оружия и взрывных устройств, в результате которых погибли два человека. Другим потерпевшим удалось выжить по различным причинам, в том числе благодаря своевременно оказанной медицинской помощи и из-за неверного расчета срабатывания взрывных устройств, отмечает следствие.

В свою очередь пресс-служба регионального УМВД сообщает, что лидер ОПГ, 66-летний уроженец Новотроицка, имеющий прозвище в криминальной среде "Корчага", был задержан в Московской области. В ходе обыска в его доме был изъят пистолет-пулемет "Скорпион". Двое его подельников были задержаны в Орске.

По данным полиции, задержанные причастны к покушению на убийство 65-летнего предпринимателя в Орске: в 2006 году машину бизнесмена, в котором также находились его водитель и помощник, взорвали на трассе.

"Также они подозреваются в организации и исполнении убийств двух жителей Орска. Одного застрелили из пистолета в подъезде своего дома, второго расстреляли из автомата в автомобиле. Убийства были совершены в 2005 и 2006 годах и оставались нераскрытыми до настоящего времени", - сообщает полиция.

По оперативным данным, организованная группа занималась незаконным оборотом оружия, наркотиков, вымогательствами, "крышеванием" бизнеса, мошенничествами в финансово-кредитной сфере и другими видами криминальной деятельности.

Полиция отмечает, что лидер группы Сергей Корчагин обладает авторитетом в криминальном мире и с 2008 года являлся так называемым смотрящим Оренбуржья.

"Он назначал из числа криминальных авторитетов на неформальные должности так называемых положенцев смотрящих в крупных городах области - Орск, Новотроицк, Гай, Бузулук и исправительных учреждений ФСИН Оренбургской области для контроля за соблюдением "воровских традиций", урегулирования конфликтов. Отвечал за формирование "общака". Выступал в качестве криминального "судьи" при разрешении споров между лицами уголовной среды. В последние годы постоянно проживал на территории Московской области, продолжая оказывать влияние на криминальную обстановку в нашем регионе", - говорится в пресс-релизе УМВД.

Оперативная разработка подозреваемых велась не один год и находилась на личном контроле начальника оренбургского УМВД.