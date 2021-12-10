Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Оренбургского криминального авторитета задержали в Подмосковье

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Оренбуржья задержали троих подозреваемых в убийствах, совершенных в городе Орске в 2005-2008 годах, в том числе предполагаемого лидера организованной преступной группы.

Региональное СУ СКР сообщает в пятницу, что, по версии следствия, лидер ОПГ для раздела сфер влияния организовал убийства ряда криминальных авторитетов Восточного Оренбуржья.

В частности, были совершены три нападения с использованием оружия и взрывных устройств, в результате которых погибли два человека. Другим потерпевшим удалось выжить по различным причинам, в том числе благодаря своевременно оказанной медицинской помощи и из-за неверного расчета срабатывания взрывных устройств, отмечает следствие.

В свою очередь пресс-служба регионального УМВД сообщает, что лидер ОПГ, 66-летний уроженец Новотроицка, имеющий прозвище в криминальной среде "Корчага", был задержан в Московской области. В ходе обыска в его доме был изъят пистолет-пулемет "Скорпион". Двое его подельников были задержаны в Орске.

По данным полиции, задержанные причастны к покушению на убийство 65-летнего предпринимателя в Орске: в 2006 году машину бизнесмена, в котором также находились его водитель и помощник, взорвали на трассе.

"Также они подозреваются в организации и исполнении убийств двух жителей Орска. Одного застрелили из пистолета в подъезде своего дома, второго расстреляли из автомата в автомобиле. Убийства были совершены в 2005 и 2006 годах и оставались нераскрытыми до настоящего времени", - сообщает полиция.

По оперативным данным, организованная группа занималась незаконным оборотом оружия, наркотиков, вымогательствами, "крышеванием" бизнеса, мошенничествами в финансово-кредитной сфере и другими видами криминальной деятельности.

Полиция отмечает, что лидер группы Сергей Корчагин обладает авторитетом в криминальном мире и с 2008 года являлся так называемым смотрящим Оренбуржья.

"Он назначал из числа криминальных авторитетов на неформальные должности так называемых положенцев смотрящих в крупных городах области - Орск, Новотроицк, Гай, Бузулук и исправительных учреждений ФСИН Оренбургской области для контроля за соблюдением "воровских традиций", урегулирования конфликтов. Отвечал за формирование "общака". Выступал в качестве криминального "судьи" при разрешении споров между лицами уголовной среды. В последние годы постоянно проживал на территории Московской области, продолжая оказывать влияние на криминальную обстановку в нашем регионе", - говорится в пресс-релизе УМВД.

Оперативная разработка подозреваемых велась не один год и находилась на личном контроле начальника оренбургского УМВД.

Оренбургская область СКР Московская область МВД

Новости

Вертолет Robinson пропал в Кемеровской области

Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в ДТП

Пуск "Протона-М", отложенный из-за неполадок, перенесли на 13 декабря

Минстрой предложил платформу для вывода арендного жилья из "серой" зоны

Минстрой предложил платформу для вывода арендного жилья из "серой" зоны

Станция петербургского метро "Маяковская" открылась после 11 месяцев ремонта

Станция петербургского метро "Маяковская" открылась после 11 месяцев ремонта

Что случилось этой ночью: пятница, 10 декабря

Пандемия коронавируса

Парламент Камчатки поддержал федеральный законопроект о QR-кодах

Путин согласился, что "перекосы и перегибы" из закона об иноагентах надо убирать

ФСБ сообщила об угрозе со стороны корабля ВМС Украины в зоне Керченского пролива

Путин понадеялся на объективный судебный процесс над "Мемориалом"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });