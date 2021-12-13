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Правительство не поддержало проект о репатриации в РФ соотечественников

Правительство не поддержало проект о репатриации в РФ соотечественников
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на проект закона о праве на репатриацию в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом отзыва правительства и позицией Государственно-правового управления (ГПУ) президента.

Автором проекта закона (1191989-7) является первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

В проекте отзыва говорится, что инициатива существенно сужает "объем льгот и преференций, предоставляемых репатриантам по сравнению с соответствующими положениями государственной программы".

Кроме того, в документе отмечается, что используемые в законопроекте понятия "репатриация" и "репатриант" отсутствуют в миграционном законодательстве РФ и в законопроекте не определяются.

"Предлагаемая законопроектом новая редакция понятие "соотечественник" существенно сужает и не учитывает ряд категорий указанных лиц, что не согласуется с задачами осуществляемой деятельности по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников", - также отмечается в проекте отзыва.

С учетом этого правительство не поддерживает законопроект, говорится в документе.

Инициатива

В частности, проект закона Затулина предусматривает, что соотечественниками признаются лица, относящиеся к народам, исторически проживающим на территории России, и те, чьи прямые предки родились или проживали на территории РФ.

Законопроектом предлагается установить два критерия признания за иностранными гражданами и лицами без гражданства права на репатриацию: соответствие указанному определению соотечественника, а также свободное владение русским языком.

При подаче заявления о выдаче вида на жительство в РФ в порядке репатриации заявители освобождаются от сдачи экзамена на знание русского языка, поскольку уже подтвердили владение им при подаче ходатайства о репатриации, указывается в проекте закона.

При этом сохраняется необходимость подтверждения законного источника средств к существованию, позволяющего содержать себя и членов своей семьи в пределах прожиточного минимума в России, а также отсутствия ряда наиболее опасных инфекционных заболеваний.

Одновременно с решением о репатриации соотечественник получает вид на жительство в России; его можно получить как за рубежом, в стране проживания, так и на территории субъекта РФ, где пребывает соотечественник.

Соотечественник может включить в ходатайство о репатриации супругу, несовершеннолетних детей и недееспособных членов семьи, над которыми установлена опека. Они также получают вид на жительство в порядке репатриации.

Инициатива предусматривает, что соотечественник с видом на жительство может въехать в любой выбранный им субъект РФ как самостоятельно, так и через участие в госпрограмме, если выбирает регион, где действует эта госпрограмма.

Через девять месяцев проживания в России с видом на жительство у репатриантов принимается заявление о приеме в российское гражданство.

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