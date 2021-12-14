Ученые назвали регионы РФ, не сумевшие приспособиться к пандемии COVID-19

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Экономики Свердловской, Новосибирской областей и Пермского края не смогли адаптироваться к новым реалиям в условиях пандемии коронавируса.

К таким выводам пришли ученые Уральского и Южного федеральных университетов (УрФУ, Екатеринбург и ЮФУ, Ростов-на-Дону), проведя анализ и оценку положения высокоурбанизированных регионов России с центрами-миллионниками (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга), основываясь на данных, в том числе, об обороте розничной торговли и общепита, объеме платных услуг населению, уровне безработицы.

Статья с выводами исследований опубликована в журнале Area Development and Policy.

"Наименьшую адаптивность к условиям первой волны пандемии коронавируса продемонстрировали экономики Свердловской, Новосибирской областей и Пермского края. В этих регионах сложное социально-экономическое положение сохраняется на всех этапах развития пандемии, даже после снятия жестких ограничительных мер в конце июля прошлого года", - говорится в сообщении пресс-службы УрФУ.

Ученые отмечают, что серьезных затруднений при этом не испытали экономики Воронежской, Волгоградской, Челябинской и Омской областей, а также Красноярского края. В начале пандемии испытывали трудности, но со временем адаптировались к новым условиям Ростовская, Нижегородская и Самарская области, а также Татарстан и Башкортостан.

По словам исследователей, в связи со спецификой "коронакризиса" наиболее серьезно пострадали субъекты РФ со сложной экономикой, высокой долей городского населения, развитым малым и средним бизнесом, а также центры делового и въездного туризма.

"То есть те регионы, которые до сих пор первыми восстанавливались после экономических потрясений", - подчеркивают в УрФУ.

Более благоприятно сложилась ситуация в регионах с большой долей крупных промышленных предприятий, избежавших приостановки или закрытия, а также субъектах с аграрной специализацией, где деятельность предприятий также не прекращалась.

Кроме того, на экономику оказывает влияние жесткость ограничений в сочетании с уровнем эффективности мер господдержки предпринимательства.

"Наиболее продуктивны фискальные меры поддержки бизнеса: налоговые льготы, отсрочки обязательных платежей, а также прямая финансовая помощь, направленная на сохранение ликвидности и стабильности. Положительную роль играет и снижение административной нагрузки на предпринимательство, введение моратория на различные проверки", - приводятся в сообщении слова руководителя исследовательской группы Ирины Тургель.

Малопривлекательными же оказываются кредиты, которым бизнес предпочитает самостоятельные меры – цифровую трансформацию, "удаленку" для сотрудников, развитие интернет-торговли и доставку товаров.

Авторы статьи говорят о том, что в случае продолжения пандемии в рамках "рецепта выживания" органам власти необходимо диверсифицировать экономику и снижать ее зависимость от отдельных отраслей и секторов. Кроме того, ученые предлагают модернизировать общественный транспорт, логистические и коммуникационные сети, что, в свою очередь, приведет к повышению связанности центральных и периферийных районов.

Бизнесу же ученые предлагают обратить внимание на то, что потребители все больше интересуются здоровым образом жизни, повышением комфорта в вопросах жилья и транспорта. Также представителям бизнес-сообщества рекомендуется сделать акценты на услугах онлайн-образования, общепита, торговли, досуга и продолжать развивать онлайн-сервисы.