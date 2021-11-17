В Госдуму внесены поправки к закону об иноагентах

Согласно законопроекту, иноагентами могут быть признаны те, кто получал значительные денежные средства и неоднократно

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты и сенатор от "Справедливой России" предлагают изменить нормы законодательства об иноагентах таким образом, чтобы иноагентом мог быть признан лишь тот, кто получал значительные денежные средства и неоднократно.

"Настоящим законопроектом предусматривается, что для признания физического лица или российского юридического лица выполняющим функции иностранного агента в случае распространения таким лицом сообщений и материалов (...) требуется наличие в действиях этого лица такого признака как неоднократность, а также значительность размера полученных денежных средств или иного имущества", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованном в базе данных Госдумы в среду.

Законопроект внесен главой фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым, депутатами-"эсерами" Олегом Ниловым, Валерием Гартунгом, сенатором Ольгой Епифановой и другими.

Как говорится в законопроекте, однократное получение средств из-за рубежа повлечет "письменное предупреждение" от властей. При неоднократном получении денег из-за рубежа, после получения предупреждения, решать вопрос о присвоении статуса иноагента должен суд, говорится в законопроекте. Объем денежных средств, которые будут признаваться значительными, должны определить власти.

Законопроект № 19728-8 предполагает внесение изменений в закон "О СМИ".