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В СПЧ предложили не считать международные премии поводом для признания иноагентом

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева и Леонид Никитинский подготовили законопроект о поправках к законодательству об иностранных агентах; среди них - предложение не признавать международные премии и призы поводом для включения в реестр иноагентов, сообщила Меркачева "Интерфаксу".

"Мы с Леонидом (нам поручила профильная комиссия СПЧ под руководством Павла Гусева) представили законопроект о поправках в два документа об иноагентах (НКО и физлиц)", - сказала Меркачева в четверг.

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По ее словам, члены Совета предложили не считать международные премии и призы поводом для включения в реестр иностранных агентов.

"Про иностранные деньги. К денежным средствам и (или) иному имуществу не относятся средства, являющиеся денежной частью международных премий и призов, установленных за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, благотворительности и защиты прав человека, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, а также средства на транспортные расходы и проживание, связанные с участием в международных конференциях, симпозиумах, семинарах", - отмечается в законопроекте, подготовленном представителями СПЧ.

Кроме того, Меркачева и Никитинский предлагают предупреждать некоммерческие организации или физические лица до момента признания их иноагентами и предоставить им три месяца для того, чтобы направить в уполномоченный орган мотивированный ответ и предпринять действия в целях исключения указанных оснований. "По истечении данного срока уполномоченный орган вправе включить некоммерческую организацию в указанный реестр", - говорится в законопроекте.

Также члены Совета предлагают предоставить право физическим лицам, которые уже признаны иноагентами, не маркировать личную информацию - фотографии, посты о частной жизни, комментарии.

"Возможно, уже совсем скоро этим и другим поправкам дадут ход. Пока напомню, что в списке иноагентов уже почти 100 СМИ, НКО и журналистов (как физлиц). Круг их стремительно расширяется. Закон сформулирован так нечетко и широко, что стать иноагентом может каждый второй", - отметила Меркачева.

Ранее в октябре главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира. Журналист заявил, что не откажется от присужденной награды, даже если его признают иноагентом.

СПЧ Ева Меркачева

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