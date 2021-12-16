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Суд снова отказал в УДО убившему жену фотографу Лошагину

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд отклонил жалобу защиты фотографа Дмитрия Лошагина, которая оспаривала отказ в условно-досрочном освобождении, сообщила пресс-служба суда. Лошагин отбывает срок за убийство жены-фотомодели.

"Суд оставил без удовлетворения жалобу адвоката, а постановление суда первой инстанции без изменения", - сообщили в пресс-службе.

Лошагин и его защита оспаривали решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга, который 22 октября отказал ему в УДО.

Следствие и суд установили, что в ночь на 23 августа 2013 года пьяный Лошагин поссорился с женой Юлией Прокопьевой и забил ее до смерти. Тело он вывез в лес, облил голову убитой легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

24 июня 2015 года Октябрьский суд Екатеринбурга приговорил фотографа к десяти годам колонии строгого режима за убийство. В сентябре того же года областной суд сократил ему срок до девяти лет и десяти месяцев.

7 декабря 2020 года Чкаловский суд разрешил выпустить Лошагина по УДО и заменил ему оставшийся срок в колонии ограничением свободы сроком на три года и 25 дней. Но прокуратура и потерпевшая сторона это решение обжаловали. В феврале 2021 года Свердловский областной суд его отменил.

3 августа 2021 года Чкаловский суд снова удовлетворил ходатайство Лошагина об УДО, но в сентябре облсуд отменил это решение. 22 октября Чкаловский суд отказал фотографу в УДО, это решение обжаловала защита осужденного.

Свердловский областной суд Екатеринбург Чкаловский суд Дмитрий Лошагин Юлия Прокопьева

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