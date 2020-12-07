Фотографа, осужденного за убийство жены-модели, освободили досрочно

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Екатеринбурге в понедельник заменил неотбытую часть наказания фотографу Дмитрию Лошагину, отбывающему срок за убийство жены-модели в колонии строгого режима, ограничением свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного Дмитрия Лошагина, заменив неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы сроком на три года 25 дней. Прокуратура в течение десяти дней изучит постановление суда на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что представитель надзорного ведомства Александр Клементьев возражал против удовлетворения ходатайства осужденного, так как он свою вину не признал и не принес извинения потерпевшим, а также имел дисциплинарное взыскание в 2018 году. Кроме того, против выступала и администрация колонии.

По данным прокуратуры, Лошагин отбыл от положенного срока 6 лет, 9 месяцев и 5 дней, ему оставалось просидеть в колонии еще 3 года и 25 дней.

Дело Лошагина

Как сообщалось, 24 июня 2015 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Лошагина виновным в убийстве жены-фотомодели Юлии Прокопьевой и приговорил его к десяти годам колонии строгого режима. Свердловский облсуд 9 сентября 2015 года после рассмотрения апелляционной жалобы защиты осужденного уменьшил срок заключения Лошагина до девяти лет и десяти месяцев в колонии строгого режима.

По версии следствия, Лошагин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры избил жену, она скончалась на месте. После этого фотограф вывез тело в лес недалеко от Старомосковского тракта. Чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание девушки, он облил ее голову легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, после чего скрылся.