Суд в Екатеринбурге отказался выпустить по УДО убившего жену фотографа

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Чкаловский районный суд Екатеринбурга, повторно рассмотрев ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного шесть лет назад за убийство жены фотографа Дмитрия Лошагина, отказал ему в удовлетворении, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в пятницу.

Материалы рассматривалось повторно, поскольку прокуратура обжаловала предыдущее решение районного суда от 3 августа, которым ходатайство Лошагина было удовлетворено.

"Не согласившись с указанным постановлением суда, прокуратура внесла на него апелляционное представление. Свердловский областной суд отменил решение районного суда и вернул дело на новое рассмотрение в ином составе судей", - поясняет прокуратура.

Как сообщалось, в ночь на 23 августа 2013 года пьяный Лошагин, по версии следствия, во время ссоры до смерти избил жену-фотомодель Юлию Прокопьеву, после чего вывез ее тело в лес недалеко от Старомосковского тракта. Чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание девушки, он облил ее голову легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, а затем скрылся.

24 июня 2015 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Лошагина виновным в убийстве и приговорил его к десяти годам колонии строгого режима. В сентябре того же года Свердловский облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу, уменьшил фотографу срок заключения до девяти лет и десяти месяцев в колонии строгого режима.

7 декабря 2020 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство Лошагина и заменил ему неотбытую часть наказания в колонии на ограничение свободы сроком на три года и 25 дней. Однако прокуратура и потерпевшая сторона обжаловали данное решение, и в феврале 2021 года Свердловский областной суд его отменил.

3 августа 2021 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство Лошагина об условно-досрочном освобождении. Согласно решению суда, фотограф после выхода из колонии должен ежемесячно являться в органы правопорядка по месту прописки, также он должен в течение месяца трудоустроиться. Прокуратура и потерпевшая сторона обжаловали данное решение.