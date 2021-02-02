Суд отменил более мягкое наказание убившему жену фотографу Лошагину

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд во вторник отменил решение суда первой инстанции о замене ограничением свободы оставшегося срока в колонии екатеринбургскому фотографу Дмитрию Лошагину, осужденному за убийство жены-модели.

"Постановление Чкаловского суда Екатеринбурга от 7 декабря 2020 года в отношении Лошагина отменить. Вынести новое решение - отказать в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания", - сказала судья в ходе видеотрансляции на странице суда во "ВКонтакте".

24 июня 2015 года Октябрьский суд Екатеринбурга признал Лошагина виновным в убийстве жены-фотомодели Юлии Прокопьевой и приговорил его к десяти годам колонии строгого режима. Свердловский облсуд 9 сентября 2015 года снизил этот срок до девяти лет и десяти месяцев.

По версии следствия, Лошагин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры избил жену, и она умерла на месте преступления. Фотограф вывез ее тело в лес и, чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание, облил голову жены легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, после чего скрылся.

7 декабря 2020 года Чкаловский суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство Лошагина и заменил ему неотбытую часть наказания в колонии на ограничение свободы сроком на три года и 25 дней. Прокуратура и потерпевшая сторона обжаловали это решение.

Из положенного срока Лошагин отбыл в заключении около семи лет.