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Суд отменил более мягкое наказание убившему жену фотографу Лошагину

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд во вторник отменил решение суда первой инстанции о замене ограничением свободы оставшегося срока в колонии екатеринбургскому фотографу Дмитрию Лошагину, осужденному за убийство жены-модели.

"Постановление Чкаловского суда Екатеринбурга от 7 декабря 2020 года в отношении Лошагина отменить. Вынести новое решение - отказать в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания", - сказала судья в ходе видеотрансляции на странице суда во "ВКонтакте".

24 июня 2015 года Октябрьский суд Екатеринбурга признал Лошагина виновным в убийстве жены-фотомодели Юлии Прокопьевой и приговорил его к десяти годам колонии строгого режима. Свердловский облсуд 9 сентября 2015 года снизил этот срок до девяти лет и десяти месяцев.

По версии следствия, Лошагин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры избил жену, и она умерла на месте преступления. Фотограф вывез ее тело в лес и, чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание, облил голову жены легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, после чего скрылся.

7 декабря 2020 года Чкаловский суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство Лошагина и заменил ему неотбытую часть наказания в колонии на ограничение свободы сроком на три года и 25 дней. Прокуратура и потерпевшая сторона обжаловали это решение.

Из положенного срока Лошагин отбыл в заключении около семи лет.

Фотограф Лошагин получил 10 лет за убийство жены

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Судья приговорил Лошагина к 10 годам колонии строгого режима. Фотографа взяли под стражу в зале суда, он намерен обжаловать обвинительный приговор.Гособвинение попросило для него 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. На первом процессе в октябре 2014 года обвинение требовало для фотографа аналогичное наказание.Тело Прокопьевой с травмой шеи и следами воздействия высоких температур было обнаружено 24 августа 2013 года в лесу. Обвинение в убийстве было предъявлено Лошагину.25 декабря 2014 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес фотографу оправдательный приговор в связи с тем, что в деле не было прямых доказательств виновности Лошагина, а только косвенные.По версии следствия, Лошагин в ночь на 23 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры избил жену, она скончалась на месте происшествия. После этого фотограф вывез тело жены в лес недалеко от Старомосковского тракта. Чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание девушки, он облил ее голову легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, а затем скрылся.
Судья приговорил Лошагина к 10 годам колонии строгого режима. Фотографа взяли под стражу в зале суда, он намерен обжаловать обвинительный приговор.
Екатеринбург Дмитрий Лошагин Юлия Прокопьева

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