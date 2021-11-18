Telegram оштрафован в РФ еще на 3 млн руб. за отказ удалять запрещенный контент

Сумма судебных штрафов, полученных компанией с начала года, превысила 40 млн руб.

Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве признал Telegram виновным в очередном административном правонарушении, выразившемся в отказе удалять запрещенную в РФ информацию.

Постановлением мирового судьи Таганского района Москвы Telegram Messenger Inc признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 3 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Таким образом, сумма судебных штрафов, полученных Telegram с начала года, составила более 40 млн рублей. При этом часть постановлений суда еще не вступили в законную силу.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за то, что не удаляли запрещенный в стране контент.

По данным Роскомнадзора, в 2021 году сервисы, в том числе, не удаляли или несвоевременно удаляли призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста.

Сумма штрафов в отношении компаний уже составляет около 200 млн рублей.