Мантуров подтвердил выход арабских фондов из "Вертолетов России"

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сформированный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) консорциум ближневосточных суверенных фондов, который приобрел в 2017 году 12% акций АО "Вертолеты России", вышел из капитала компании, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам.

"Фонды Арабских Эмиратов вышли из капитала "Вертолетов России" и вложились в проект по (разработке летательных аппаратов - ИФ) VRT500 и VRT300", - заявил Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса" в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Долю арабских инвесторов в "Вертолетах России" он оценил в $300 млн, в проекте по VRT500 и VRT300 (речь идет об ООО "ВР-Технологии" - СП "Вертолетов России" и Фонда развития обороны и безопасности ОАЭ Tawazun) - в $450 млн. "Арабские инвесторы вышли из миноритариев в одном проекте и перешли в мажоритарии в другом", - пояснил Мантуров.

О том, что консорциум РФПИ и арабских фондов может выйти из капитала "Вертолетов России", продав свой пакет основному акционеру холдинга - "Ростеху", ранее сообщали два источника "Интерфакса" в топ-менеджменте госкорпорации. Тема обсуждается, но решение пока не принято, говорили они. На факт подготовки такой сделки также указывали материалы закупки юридических услуг, опубликованные ООО "РФПИ Управление инвестициями-21" (РФПИ-21) - компанией, которая, представляя интересы ближневосточных фондов, выступила покупателем акций "Вертолетов".

"Вертолеты России" - единственный в РФ разработчик и производитель вертолетов. Холдинг "входит в структуру госкорпорации "Ростех", сказано на его сайте, - более точных данных о нынешних владельцах там нет. В других открытых источниках "Интерфакс" их также не обнаружил. Согласно списку аффилированных лиц "Вертолетов" за I квартал 2019 года, у "Ростеха" на тот момент было 85,71% холдинга, еще 1,56% держало подконтрольное ему АО "ОДК", кому принадлежали остальные 12,73% - не указано. В последующие периоды "Вертолеты", будучи под санкциями США и Украины, стали раскрывать корпоративную информацию в ограниченном виде.

В пресс-релизе РФПИ от 2017 года о финализации сделки по покупке 12% "Вертолетов" говорится, что инвестиции в проект составили $300 млн, "при этом согласовано последующее потенциальное увеличение до $600 млн". Мантуров в том же году сообщал, что 13% "Вертолетов" интересуются инвесторы из Индии, однако позднее он заявлял, что переговоры с ними приостановлены.

ООО "ВР-Технологии" - конструкторское бюро "Вертолетов России", которое занимается разработкой легкого пассажирского вертолета VRT500 и беспилотника нового поколения VRT300. О планах Tawazun приобрести долю в этой компании стало известно в 2019 году, фактически сделка была закрыта только в этом. Фонд получил 50% "ВР-Технологий", столько же осталось у "Вертолетов". На правах равных партнеров компании планируют инвестировать в развитие СП не менее 400 млн евро, заявлял тогдашний гендиректор "Вертолетов" Андрей Богинский. После вхождения в капитал Tawazun планирует заказать 100 единиц VRT500 и столько же VRT300, сообщал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.