В России коронавирус диагностировали у 27 тысяч человек

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 27 022 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

В Москве зарегистрировали 2 630 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1 958, в Московской области - 1 935.

Еще 642 новых случая COVID-19 зафиксировано за сутки в Красноярском крае, 619 - в Пермском крае, 615 - в Свердловской области, 601 - в Ростовской области, 592 - в Челябинской области, 583 - в Иркутской области, 582 - в Самарской области, 528 - в Нижегородской области, 505 - в Омской области, 503 - в Воронежской области, 497 - в Алтайском крае, 496 - в Краснодарском крае, 490 - в Башкирии, 474 - в Хабаровском крае, 463 - в Ставропольском крае, 451 - в Приморском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 350 случаев.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 019 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 78, в Петербурге - 64, в Подмосковье - 53.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 241 тыс. 812 случаев коронавирусной инфекции, 298 222 умерших и 9 млн 014 тыс. 980 выписанных, в том числе 30 059 выписаны за последние сутки.