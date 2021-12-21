Российская подлодка провела пуск ракеты "Калибр" из Японского моря

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Новая российская дизельная подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" выполнила в акватории Японского моря пуск крылатой ракеты "Калибр" по учебной береговой цели, сообщил Тихоокеанский флот во вторник.

Стрельба велась из подводного положения на полигоне в районе мыса Сюркум, отметили военные.

"Ракета успешно поразила береговую цель на дистанции более 1 тысячи километров", - говорится в сообщении.

"В расчетное время ракета поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум. Дальность стрельбы превысила 1000 километров. Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ", - заявил флот.

15 декабря Минобороны РФ сообщало, что фрегат "Маршал Шапошников" выполнил в Японском море успешный пуск ракеты нового противолодочного комплекса "Ответ" по подводной цели. По словам военных, корабельный ракетный комплекс "Ответ" предназначен для поражения подводных лодок.

Новая дизельная подлодка "Петропавловск-Камчатский", а также еще одна подлодка проекта 636.3 "Волохов" пришли на Тихоокеанский флот менее месяца назад. Они совершили переход с Балтики. Всего для Тихоокеанского флота идет строительство шести дизельных подлодок проекта 636.3 - носителей высокоточного ракетного оружия. Третья подлодка "Магадан" передана ВМФ РФ осенью, она совершит переход на Тихоокеанский флот в 2022 году.

"Также в следующем году в состав флота войдет четвертая подлодка этого проекта "Уфа". С учетом темпа строительства все шесть таких подводных лодок мы планируем получить до 2024 года", - сказал 10 ноября командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц.

Военные сообщали, что пятая и шестая подводные лодки серии - "Можайск" и "Якутск" - заложены на "Адмиралтейских верфях для Тихоокеанского флота в августе 2021 года.

Подлодки проекта 636.3 оснащают крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме работы двигателя под водой с усиленным запасом топлива со скоростью семь узлов - 7 500 миль, торпедных аппаратов - шесть. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.