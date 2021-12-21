Дума приняла в I чтении законопроект об уголовной ответственности для лихачей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект об уголовной ответственности для лихачей принят Госдумой РФ в первом чтении.

Законопроект устанавливает уголовную ответственность за нарушение ПДД, выразившееся в превышении скорости движения машины "на величину более 60, но не более 80 километров в час ..., либо на величину более 80 километров в час ...", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также уголовная ответственность предусматривается за повторный выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев объезда препятствия.

Данные меры ответственности предусмотрены для лиц, подвергнутых административному наказанию и лишенных права управления транспортными средствами за любое из аналогичных правонарушений, совершенных повторно.

Однако предлагаемые меры не будут распространяться на нарушения, зафиксированные средствами автоматической фиксации.

В качестве максимального наказания за данные нарушения предлагается установить лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Также нарушившие данные правила могут наказываться штрафом в размер 200-300 тыс. рублей или в размере зарплаты за один-два года, обязательными работами на срок до 480 часов, принудительными работами на срок до двух лет,

К законопроекту приложен положительный отзыв правительства. Также отмечается, что нет возражений к проекту закона у администрации президента РФ и Верховного суда.

Законопроект № 41607-8 внесен представителями четырех думских фракций: Владимиром Васильевым, Дмитрием Вяткиным (оба - "Единая Россия"), Ярославом Ниловым и Василием Власовым (оба - ЛДПР), Олегом Ниловым ("Справедливая Россия"), Владиславом Даванковым ("Новые люди").