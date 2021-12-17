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Депутаты предложили уголовную ответственность за повторный выезд на встречку

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект об уголовной ответственности для водителей-лихачей внесен в Госдуму РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В частности документ предусматривает уголовную ответственность за повторный выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев объезда препятствия.

Кроме того, устанавливается уголовная ответственность за превышение скорости более чем на 60 км/ч.

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Эти меры не будут распространяться на нарушения, установленные средствами автоматической фиксации.

В целом новые наказания предусмотрены для лиц, подвергнутых административному наказанию и лишенных водительских прав за любое из аналогичных правонарушений, совершенных повторно.

В качестве максимального наказания предлагается установить лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Также нарушившие данные правила могут наказываться штрафом в размер 200-300 тыс. рублей или в размере зарплаты за один-два года, обязательными работами на срок до 480 часов, принудительными работами на срок до двух лет,

Законопроект № 41607-8 внесен представителями четырех думских фракций: Владимиром Васильевым, Дмитрием Вяткиным (оба - "Единая Россия"), Ярославом Ниловым и Василием Власовым (оба - ЛДПР), Олегом Ниловым ("Справедливая Россия"), Владиславом Даванковым ("Новые люди").

Госдума

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