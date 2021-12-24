Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

МИД РФ расценил как теракт инцидент с "коктейлем Молотова" у генконсульства во Львове

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах Украины вызван в МИД РФ, ему заявлен решительный протест в связи с инцидентом у Генконсульства во Львове, который российская сторона рассматривает как теракт, заявили в пятницу в МИД РФ.

"В МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

В ведомстве отметили, что рассматривают этот инцидент как террористический акт.

"Сегодня, 24 декабря в 02:30 ночи по местному времени против Генерального консульства России во Львове был совершен террористический акт. Неизвестный бросил в направлении входа на территорию учреждения бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и создала угрозу безопасности загранучреждения. По счастливой случайности никто из сотрудников не пострадал", - заявили на Смоленской площади.

Как отметили в МИД РФ, "данный опасный инцидент со стороны украинских властей является прямым нарушением Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 года и Консульской конвенции между Российской Федерацией и Украиной 1993 года".

"Очевидно, что такая вопиющая и недопустимая акция стала следствием нагнетания на Украине русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды к Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Рассчитываем, что украинские власти предпримут необходимые шаги по выполнению своих международно-правовых обязательств, выявлению и привлечению к ответственности виновных и предоставят гарантии неповторения подобных инцидентов. Ожидаем также извинений за невыполнение Киевом обязательств по обеспечению должной безопасности российского консульского учреждения", - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее в пятницу отдел коммуникации полиции Львовской области сообщил, что неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генконсульства РФ во Львове около 3 часов ночи.

Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Идет досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, сообщает полиция.

МИД РФ Украина Львов

Новости

Что произошло за день: пятница, 24 декабря

Суд взыскал миллион с "Эха Москвы" и 100 тыс. руб. с Шендеровича в пользу Пригожина

Центр Гамалеи получил разрешение на первые партии "Спутника М" для подростков

РКН не исключил назначение новых оборотных штрафов Google и Meta

Вcлед за Google оборотный штраф в Москве получила Meta

Вcлед за Google оборотный штраф в Москве получила Meta

Российские курорты в 2021 году примут на 15-20% больше туристов, чем до пандемии

Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы "Циркон"

Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы "Циркон"

Газ подорожал в 1,5 раза на бирже в Петербурге после похолодания в РФ

В перечень жизненно важных лекарств добавили 22 наименования

В перечень жизненно важных лекарств добавили 22 наименования

Хинштейн не исключил блокировки Google в РФ в случае невыплаты штрафа в 7,2 млрд руб.

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });