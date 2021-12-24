МИД РФ расценил как теракт инцидент с "коктейлем Молотова" у генконсульства во Львове

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах Украины вызван в МИД РФ, ему заявлен решительный протест в связи с инцидентом у Генконсульства во Львове, который российская сторона рассматривает как теракт, заявили в пятницу в МИД РФ.

"В МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

В ведомстве отметили, что рассматривают этот инцидент как террористический акт.

"Сегодня, 24 декабря в 02:30 ночи по местному времени против Генерального консульства России во Львове был совершен террористический акт. Неизвестный бросил в направлении входа на территорию учреждения бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и создала угрозу безопасности загранучреждения. По счастливой случайности никто из сотрудников не пострадал", - заявили на Смоленской площади.

Как отметили в МИД РФ, "данный опасный инцидент со стороны украинских властей является прямым нарушением Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 года и Консульской конвенции между Российской Федерацией и Украиной 1993 года".

"Очевидно, что такая вопиющая и недопустимая акция стала следствием нагнетания на Украине русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды к Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Рассчитываем, что украинские власти предпримут необходимые шаги по выполнению своих международно-правовых обязательств, выявлению и привлечению к ответственности виновных и предоставят гарантии неповторения подобных инцидентов. Ожидаем также извинений за невыполнение Киевом обязательств по обеспечению должной безопасности российского консульского учреждения", - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее в пятницу отдел коммуникации полиции Львовской области сообщил, что неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генконсульства РФ во Львове около 3 часов ночи.

Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Идет досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, сообщает полиция.