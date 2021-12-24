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Вызванному в МИД японскому дипломату заявили протест из-за выставки о Курилах

Вызванному в МИД японскому дипломату заявили протест из-за выставки о Курилах
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В МИД РФ в пятницу сообщили, что 17 декабря в МИД России был вызван представитель руководства посольства Японии в Москве в связи с выставкой в Токио по тематике южных Курил и японо-американскими учениями в районе острова Хоккайдо.

"В ходе беседы японской стороне был заявлен решительный протест по поводу открытия в начале декабря в Токио выставки, посвященной южным Курильским островам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии. (...) Кроме того, японскому дипломату была выражена озабоченность в связи с начавшимися 6 декабря японо-американскими военно-морскими учениями в районе о.Хоккайдо", - говорится в распространенном в пятницу вечером комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Ранее МИД РФ не сообщал о вызове 17 декабря представителя посольства Японии.

Что касается выставки о Курилах, то, как рассказала Захарова, "акцентировано, что несмотря на официальное предупреждение МИД России по поводу аналогичного мероприятия в 2020 году, японские организаторы вновь пошли на этот провокационный шаг, в очередной раз не найдя для размещения среди экспонатов места таким документам, как Акт о капитуляции 1945 года, по которому Япония обязалась "честно выполнять условия Потсдамской декларации", Сан-Францисский мирный договор 1951 года с отказом Токио от всех претензий на Курилы, а также Устав ООН, бесповоротно закрепивший суверенитет нашей страны над островами".

Говоря о японо-американских учениях, Захарова сообщила: "Подчеркнуто, что их проведение в непосредственной близости от границы РФ, масштаб и спектр отрабатываемых операций вынуждают рассматривать эти маневры в качестве серьезного вызова и потенциальной угрозы безопасности нашей страны на Дальнем Востоке".

"Российская сторона и далее будет внимательно отслеживать подобные действия, за которыми видится упорное нежелание Токио предпринимать практические шаги по учету российских озабоченностей в сфере безопасности, включая непредоставление японской территории для осуществления совместно с США дестабилизирующей военной активности", - говорится в комментарии.

МИД РФ Япония США

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