Второе за день массовое ДТП произошло в Башкирии из-за непогоды

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Второе массовое ДТП произошло на трассе Уфа-Оренбург в Башкирии, сообщила пресс-служба УГИБДД по республике в воскресенье.

Там уточнили, что авария произошла на 191-м километре трассы в Мелеузовском районе. По предварительном данным, столкнулись одиннадцать автомобилей, следовавших в одном направлении. Машины повреждены, пострадавших нет.

На месте происшествия работают полицейские и другие экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в воскресенье днем на 49-м километре автодороги Уфа-Оренбург столкнулись более 30 автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, пятеро получили травмы.

С 13:00 по местному времени (11:00 по Москве) движение на трассе Р-240 Уфа-Оренбург на участке с 17-го (поворот на аэропорт) по 280-й км (граница с Оренбургской областью) полностью прекращено.