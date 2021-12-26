Участниками аварии в Башкирии оказались более тридцати водителей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - По уточненным данным, один человек погиб, еще пятеро получили травмы в результате массового ДТП в Кармаскалинском районе Башкирии, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в воскресенье.

Там отметили, что на 49-м километре автодороги Уфа-Оренбург столкнулись более тридцати автомобилей. Ранее сообщалось о 22 автомобилях, попавших в ДТП.

Прокурор Кармаскалинского района выехал на место ДТП для координации деятельности служб, задействованных в ликвидации последствий аварии.

На трассе в Башкирии столкнулись 22 автомобиля



Один человек погиб, пятеро пострадали. Авария произошла на 49-м километре автодороги Уфа – Оренбург.https://t.co/29nhx9t8HP pic.twitter.com/ZCYjKmWqO7 — #говоритмосква (@govoritmsk) December 26, 2021

"Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о дорогах и дорожной деятельности, в том числе ГИБДД, балансодержателем участка федеральной трассы и дорожной службой", - отмечено в пресс-релизе.