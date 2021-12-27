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Лавров заявил, что РФ не будет унижаться и просить США об отмене санкций

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Россия никогда не просила США об отмене санкций, она не будет "бегать" за Соединенными Штатами и унижаться перед ними, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы никого никогда не просили, чтобы санкции с нас сняли. Мы даже не будем унижаться ни перед кем", - сказал он в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

Лавров напомнил, что РФ никогда не просила США "не считать нас врагами".

В ответ на реплику ведущего о том, что Россия в США на официальном уровне закреплена "врагом", Лавров сказал: "Правильно. Но мы не будем за ними бегать, мы не просим эти законы отменить".

Глава МИД добавил, что в планах российского руководства нет превращения России в осажденную крепость под давлением Запада, уверен глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что мы станем осажденной крепостью? Я уверен, что это абсолютно отсутствует в планах российского руководства", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли Россия перейти на положение "осажденной крепости" из-за разногласий с Западом, в том числе санкционного давления.

МИД РФ Сергей Лавров США

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