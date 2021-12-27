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Экс-директор свердловского завода осужден условно за гибель работника-подростка

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Кушве (Свердловская область) вынес обвинительный приговор бывшему директору местного кирпичного завода по делу о гибели 15-летнего подростка на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Экс-директор завода признан виновным по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Также суд взыскал с осужденного в пользу родственников погибшего подростка 2 млн рублей в качестве моральной компенсации.

Инцидент произошел 2 июля 2020 года на кирпичном заводе в Кушве. По данным следствия, из-за отсутствия ограждений 15-летнего работника затянуло в движущиеся элементы хвостовой части ленточного конвейера, в результате чего он погиб на месте.

Следствие установило, что подросток приступил к работе с ведома подсудимого, который на тот момент был директором завода. При этом официально трудовой договор с несовершеннолетним не заключался.

Свердловская область

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