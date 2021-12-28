Что случилось этой ночью: вторник, 28 декабря

Обнаружение упавшего вертолета в Удмуртии, запуск тяжелой "Ангары-А5" с Плесецка и первая победа россиян на молодежном ЧМ по хоккею

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Погиб один из двух членов экипажа вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Удмуртии днем в понедельник. Второй член экипажа выжил, он в тяжелом состоянии. Об обнаружении вертолета стало известно около полуночи.

- "Ангара-А5" с разгонным блоком "Персей" стартовала с космодрома Плесецк. Третий испытательный пуск ракеты-носителя состоялся в 22:00 (мск), спустя три минуты ракета была принята на сопровождение наземными средствами ВКС. Через 12 минут после пуска орбитальный блок в составе разгонного блока "Персей" и макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени "Ангары-А5".

- Сирийские СМИ сообщили об авиаударе Израиля по порту Латакия. По данным госагентства SANA, израильские военные поразили контейнерную площадку порта, что привело к пожару и значительному материальному ущербу.

- Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год размером в $768 млрд. Документ не предусматривает санкций против газопровода "Северный поток 2" и запрета для американцев на сделки с российским суверенным долгом.

- Молодежная сборная России по хоккею победила Швейцарию на чемпионате мира со счетом 4:2. По итогам двух игр у подопечных Сергея Зубова три очка. Россиянам на групповом этапе осталось провести два матча: 30 декабря со Словакией, 1 января - с США.