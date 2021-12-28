Сирийские СМИ сообщили об авиаударе Израиля по порту Латакия

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают удар Израиля по торговому порту Латакия, сообщают сирийские государственные СМИ.

По данным агентства SANA, израильские военные поразили контейнерную площадку порта, что привело к пожару и значительному материальному ущербу.

Порт Латакия играет важную роль в доставке продовольствия и товаров первой необходимости в страну.

В начале декабря Израиль также нанес ракетные удары по порту Латакия. МИД РФ тогда осудил действия Израиля. Издание "Гаарец" со ссылкой на источники писало, что израильские удары были направлены против груза вооружений, предназначенных для иранских ополченцев в Сирии.