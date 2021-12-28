Минздрав Удмуртии сообщил о тяжелом состоянии выжившего при жесткой посадке вертолета

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Член экипажа, который выжил при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии, находится в тяжелом состоянии и будет транспортирован в стационар, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава республики.

"Выживший член экипажа вертолета находится в тяжелом состоянии, он будет эвакуирован в стационар, медицинская помощь ему оказывается на месте и будет оказываться во время медицинской эвакуации", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, второй член экипажа погиб. Вертолет был найден в ночь на вторник.

Днем 27 декабря вертолет Ми-2 казанского авиапредприятия с бортовым номером RA-15617, проводивший облет нефтепроводов в Удмуртии, совершил жесткую посадку. На борту находились два человека, первоначально они выходили на связь. Перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации.

К поискам было привлечено около 300 человек и 80 единиц техники.

По данным гидрометцентра республики, ночью в Удмуртии температура воздуха опустилась до 21 градуса мороза.