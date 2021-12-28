Начало строительства игорной зоны в Крыму перенесено на 2022 год

Перенос сроков объяснили затянувшимся процессом оформления земельного участка под нее

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Инвестор начнет строительство игорной зоны на юге Крыма в 2022 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Со следующего года, по сути, оператор игорной зоны приступает к выполнению строительных работ, к разборке недостроенного здания, которое находится на этой территории. Проектная документация уже в работе", - сказал Аксенов на ежегодной пресс-конференции во вторник.

Глава Крыма пояснил, что перенос сроков связан с затянувшимся процессом оформления земельного участка. При этом он подтвердил, что проект будет реализован до конца 2023 года.

Создание игорной зоны в Крыму

Президент России Владимир Путин летом 2014 года поручил создать игорную зону в Крыму. Власти республики выбрали участок в 2018 году - земля находится в районе поселка Кацивели, расположена за пределами населенного пункта, как требует федеральное законодательство. В октябре 2019 года было подписано распоряжение о создании на юге Крыма игорной зоны "Золотой берег" площадью 146,8 тыс. кв. метров.

В декабре 2019 года стало известно, что реализацией проекта займется ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов" (УКИП), объем инвестиций составит более 3 млрд рублей. Работы были запланированы на 2020-2023 годы. В конце прошлого года Аксенов заявлял о переносе начала работ на первый квартал 2021 года.

УКИП в ноябре 2018 года попала в санкционный список Минфина США за покупку активов в Крыму, российский статус которого Запад не признает. В частности, ООО купило за 1,5 млрд рублей акции крымских санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри", которые ранее находились в госсобственности. Затем была создана сеть санаториев "Курорты Крыма", куда вошли приобретенные объекты.

Кроме того, сообщалось о реализации компанией инвестпроекта на территории бывшего санатория "Жемчужина". В 2019 году УКИП открыла пятизвездочный бутик-отель "Дача Рахманинов" на юге Крыма.

На аукционе в 2018 году УКИП купила 100% акций телекоммуникационного оператора АО "Крымтелеком" за 998 млн рублей.