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Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону "Золотой берег"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону "Золотой Берег".

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. В соответствии с документом площадь игорной зоны составит 146 тыс. 851 кв. метров.

В сентябре глава администрации Ялты Алексей Челпанов говорил "Интерфаксу", что выделенный под игорную зону участок находится в районе поселка Кацивели, входящего в состав городского округа. Участок расположен за пределами населенного пункта, как того требует федеральное законодательство.

Как сообщалось, власти Крыма выбрали участок под игорную зону в 2018 году. Глава республики Сергей Аксенов в марте прошлого года заявлял, что проектом готов заняться крупный оператор, при этом название компании не уточнил. В качестве предварительного срока ввода в эксплуатацию объектов казино он называл конец 2019 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи в июле 2014 года. Сроки строительства игорной инфраструктуры на полуострове переносились уже несколько раз.

Дмитрий Медведев Ялта Золотой берег

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