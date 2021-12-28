Турпоток в Крым превысил прошлогодний показатель на 20%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Около 9,5 млн туристов посетили Крым в 2021 году, что является рекордным показателем, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"9,5 млн практически, это на 20% примерно больше, чем в прошлом году. Такого не было еще", - сказал Аксенов на ежегодной пресс-конференции во вторник.

При этом он затруднился спрогнозировать турпоток на новогодние праздники: количество рейсов в Крым увеличено, но ограничения в отелях продолжают действовать, в том числе QR-коды для заселения.

В следующем году, по мнению Аксенова, турпоток может достичь показателя в 10 млн человек.

Как сообщалось, с января по октябрь Крым посетили 8,7 млн туристов - на 25% больше аналогичного периода 2019 года. Это рекордный показатель для постсоветского периода.

За 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов, что на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.