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В Минприроды опровергли сообщения о незаконной аренде земель нацпарка "Бузулукский бор"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Информация о принадлежности спорных земель, сдаваемых в бессрочную аренду нелегальным путем в Оренбургской области национальному парку заявили, что территории, о которых идёт речь в публикациях СМИ, не входят в состав "Бузулукского бора". По данным ведомства, земли находятся на стыке границ парка и населённых пунктов.

Пресс-служба отмечает, дирекция национального парка "Бузулукский бор" в этом споре выступает третьей стороной и подтверждает, что земли не входят в состав особо охраняемой природной территории.

Ранее органами следственного управления СК по Оренбургской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении должностных лиц администрации муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области в связи с передачей в аренду земельных участков, расположенных на территории нацпарка "Бузулукский бор".

По данным следствия, в аренду предоставлены не менее пяти земельных участков общей площадью свыше 76 тысяч квадратных метров для строительства объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения, а также индивидуального жилищного строительства.

Минприроды Оренбургская область Бузулукский бор

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