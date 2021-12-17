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Дума приняла закон о таунхаусах

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Государственная Дума приняла в третьем чтении закон об уточнении статуса домов блокированной застройки и малоэтажном строительстве.

Речь идет о документе, который дополняет Градостроительный кодекс РФ определением дома блокированной застройки (это "жилой дом, блокированный с другим жилым домом или домами в одном ряду общей боковой стеной или стенами стенами без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок"). В частности, под это определение попадают таунхаусы, статус которых в законодательстве был под вопросом.

Как ранее отмечал спикер Думы Вячеслав Володин, законопроект позволит устранить правовой пробел, возникший в жилищном законодательстве, и защитит права собственников. Сейчас по закону жилищный фонд включает в себя только три вида объектов: жилой дом, квартира и комната. Но в последние годы в России появились и набирают популярность новые категории жилья - такие как таунхаус, лейнхаус, дуплекс и другие объекты блокированной застройки.

Ранее Минстрой предложил признавать блокированной застройкой дома с объединенными общей стеной квартирами.

"Предполагается, что в случае строительства объекта высотой до трех этажей и до десяти блоков данный объект не будет подлежать экспертизе проектной документации и, соответственно, не потребуется разрешение на строительство", - поясняла ранее замминистра строительства и ЖКХ Светлана Иванова.

Как предполагается, закон должен вступить в силу 1 марта 2022 года.

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