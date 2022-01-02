Семь человек пострадали в аварии в Кировской области
Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Две легковых машины столкнулись в Орловском районе Кировской области, есть пострадавшие, сообщает в воскресенье управление ГИБДД по региону в своей группе в соцсети "Вконтакте".
По данным УГИБДД, в 09:10 по Москве на 341 км федеральной дороги Вятка столкнулись два встречных автомобиля - Chevrolet Lacetti и BMW.
В результате оба водителя и пятеро пассажиров машин, среди которых четверо несовершеннолетних, получили травмы. Характер травм пострадавших не уточняется.
По фотографиям, предоставленным управлением, видно, что от удара у Chevrolet сильно деформирована передняя часть кузова.