В Омске завели уголовное дело после отравления детей парами хлора в сауне

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Следователями в Омске возбуждено уголовное дело после отравления детей парами хлора. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по области.

"Возбуждено уголовное дело по факту отравления парами хлора девяти детей в одной из саун Омска по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, в сауне на улице Дианова 2 января отдыхали три семьи с девятью детьми в возрасте от трех до 13 лет. После 22 часов вечера уже дома родители всех детей заметили их недомогание и обратились в больницу.

В настоящее время состояние детей оценивается как удовлетворительное, их обследуют врачи. На месте происшествия работают следователи, взяты пробы воды в бассейне, допрашиваются свидетели.

Ранее по данному факту проверку организовала прокуратура региона.

По информации пресс-службы Минздрава области, в настоящее время жизни и здоровью госпитализированных детей ничего не угрожает.

"Состояние не угрожает жизни детей и подростков, оказавшихся в указанном развлекательном центре. Некоторые из них будут выписаны сегодня, некоторые, по прогнозам медиков, в течение двух дней", - говорится в сообщении.