На Антипинском НПЗ в Тюмени произошел пожар, пострадавших нет

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - На нефтезаводе в Тюмени произошел пожар, сообщил "Интерфаксу" источник на предприятии.

"На Антипинском НПЗ горит одна из установок глубокой переработки мазута", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили информацию о пожаре. "Действительно (пожар на заводе - ИФ), произошел. Какая площадь, силы и средства, пока не могу сказать точно, поскольку там помимо наших подразделений есть своя пожарная охрана, которая реагировала в первую очередь", - сказал собеседник агентства.

Антипинский НПЗ - промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральным нефтепроводу (мощностью 7,5 млн тонн в год) и нефтепродуктопроводу (мощностью 2,3 млн тонн в год). Установленная мощность переработки составляет 7,5 млн тонн нефти в год.

Завод, ранее входивший в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова, в конце 2018 года начал испытывать проблемы: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком, крупнейшим кредитором "Нового потока".

В сентябре 2019 года по заявлению ООО "СБК" (структура Сбербанка) Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, а в конце декабря 2019 года признал его банкротом.

В мае 2021 года имущество АО "Антипинский НПЗ" было продано ООО "Русинвест" Анатолия Яблонского за 110,867 млрд рублей, что соответствовало начальной цене торгов. В состав лота вошел действующий завод, а также 100%-ная доля в ООО "Нефтяная компания "Новый поток". При этом цена имущества, не находящегося в залоге, составляла лишь 1,5 млрд рублей.