Пожар на Антипинском НПЗ в Тюмени локализован

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Пожар на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени локализован, сообщил "Интерфаксу" источник на предприятии.

"Пожар локализован в ректификационной колонне на примерно 100 кв. м", - сказал источник.

Никто не пострадал, угрозы предприятию нет.

Как сообщалось, утром во вторник на Антипинском НПЗ загорелась одна из установок глубокой переработки мазута.

Антипинский НПЗ - промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральным нефтепроводу (мощностью 7,5 млн тонн в год) и нефтепродуктопроводу (мощностью 2,3 млн тонн в год). Установленная мощность переработки составляет 7,5 млн тонн нефти в год.