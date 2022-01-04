Власти РФ выделят почти 1 млрд рублей на проект деревни Универсиады-2023

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Свердловской области компенсируют затраты на создание проекта деревни Всемирных летних студенческих игр, запланированных в Екатеринбурге на 2023 год, сообщается на сайте правительства РФ.

"На эти цели в федеральном бюджете уже предусмотрено более 914,6 млн рублей. (...) Речь идет о компенсации средств, потраченных на выполнение проектных и изыскательских работ по объектам капитального строительства деревни: общежития, общественный центр и тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками", - говорится в сообщении.

Правила предоставления межбюджетного трансферта региону утверждены постановлением, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Всемирные студенческие игры FISU пройдут с 7 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге. Спортивная программа включает соревнования по 18 видам спорта. За 12 дней будет разыграно 246 комплектов медалей. Прогнозируемое число участников составит около 10,5 тыс. человек, ожидается более 550 тыс. гостей и зрителей.