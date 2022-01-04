Двое рабочих погибли в результате ЧП на заводе в Ставрополье

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - На предприятии по выпуску силикатного кирпича в Ставропольском крае произошла разгерметизация емкости с горячей водой. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"К глубокому сожалению, погибли двое сотрудников завода. Один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, ему оказывается необходимая медпомощь", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что "никаких угроз для жизни города, работы коммунальных систем инцидент не несет".

На месте происшествия работают экстренные службы, все обстоятельства будут установлены, заверил губернатор.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что на предприятии начата проверка. По предварительной версии, паровая установка завода вышла из строя, что привело к гибели рабочих.

"В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, трагедия произошла на заводе "Силикат" в городе Зеленокумске Ставропольского края. Предприятие является подразделением ООО "Масикс-Дон" (Ростовская область).