Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Двое рабочих погибли в результате ЧП на заводе в Ставрополье

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - На предприятии по выпуску силикатного кирпича в Ставропольском крае произошла разгерметизация емкости с горячей водой. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"К глубокому сожалению, погибли двое сотрудников завода. Один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, ему оказывается необходимая медпомощь", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что "никаких угроз для жизни города, работы коммунальных систем инцидент не несет".

На месте происшествия работают экстренные службы, все обстоятельства будут установлены, заверил губернатор.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что на предприятии начата проверка. По предварительной версии, паровая установка завода вышла из строя, что привело к гибели рабочих.

"В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, трагедия произошла на заводе "Силикат" в городе Зеленокумске Ставропольского края. Предприятие является подразделением ООО "Масикс-Дон" (Ростовская область).

Завод "Силикат" Масикс-Дон

Новости

Вертолет МЧС вылетел на помощь экипажу судна "Григорий Ловцов"

Вертолет МЧС вылетел на помощь экипажу судна "Григорий Ловцов"
Дело Вячеслава Гайзера

Экс-главе Коми Гайзеру отказано в досрочном освобождении из колонии

Экс-главе Коми Гайзеру отказано в досрочном освобождении из колонии

Грузовое судно "Григорий Ловцов" подало сигнал бедствия в Охотском море

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 15,9 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 15,9 тыс. новых случаев COVID-19

Военно-Грузинская дорога вновь закрыта для большегрузов из-за непогоды

Что произошло за сутки: понедельник, 3 января

Козак встретится на этой неделе с коллегами по "Нормандскому формату"

Оголодавшие волки вышли из лесов к новгородским населенным пунктам

В России за сутки выявили 16 343 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 16 343 новых случаев COVID-19

Что произошло за сутки: воскресенье, 2 января

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });