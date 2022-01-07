Ученые ответили на вопросы о вреде или пользе гаджетов для детей

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Ученые Российской академии образования и МГУ имени М.В Ломоносова провели исследования, касающиеся использования ребенком различных цифровых устройств.

Наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседовал с руководителем этого исследования академиком РАО заведующим кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Александром Веракса и сотрудниками кафедры.

- Гаджеты стали неотъемлемой частью жизни дошкольников. Родителей волнует вопрос о том, как использование гаджетов влияет на развитие их детей. Кто-то тревожится и полагает, что гаджеты могут навредить интеллектуальному развитию, а кто-то наоборот верит в то, что гаджеты дают доступ к большим образовательным возможностям. Цель ваших исследований какова?

Александр Веракса: Основная задача, которая в целом стоит перед исследователями детства и перед уникальным исследовательским проектом "Растем вместе" - это понимание особенностей развития детей на современном этапе. Конечно, сегодня дети и их развитие отличаются от предыдущих поколений. Нас интересовало, сколь серьезно это отличие. Мы не можем игнорировать тот факт, что цифровизация к детям приходит очень рано. Уже у годовалого ребенка появляются эти самые гаджеты и различные цифровые устройства. Ребенок либо пассивно смотрит какую-то картинку или взаимодействует с ним – речь идет о смартфонах, планшетах. От времени использования ребенком цифрового устройства зависит развитие его способности контролировать свои эмоции, познавательные процессы и поведение. Именно эти навыки лежат в основе успешной адаптации к школьному обучению, академической и социальной успешности.

- Вы обследовали детей начиная с двухлетнего возраста?

А.В.: Нет, этот возраст мы не затрагивали, потому что во всем мире есть устойчивая рекомендация, согласно которой детям до трех лет желательно не давать в руки цифровое устройство. К сожалению, эта рекомендация на практике не очень соблюдается, но мы смотрели детей уже после трех лет, тех, которые ходят в детский сад.

К сожалению, в нашей стране проведение таких масштабных исследований с участием детей из разных регионов ранее не проводилось.

В рамках нынешнего исследования ученые опросили более 3000 родителей и более 800 детей дошкольного возраста и исследовали влияние гаджетов на них.

В первую очередь нас интересовало умение ребенком управлять своим поведением, то, что называется в науке словом "саморегуляция". Надо было понять, насколько ребенок способен удерживать поставленную цель невзирая на какие-то отвлекающие моменты. Все это необходимо для успешной подготовки к школе. Без такого умения обучение в школе превращается в хаотичную и не очень успешную деятельность.

Исследовав, как влияет совместное использование с родителями различных цифровых устройств, увидели, что этот вариант способствует достижению ребенком более высокого уровня саморегуляции. В то же время, когда ребенок остается один на один с этим же цифровым устройством, то все, что он может извлечь из него, умещается в рамках того или иного приложения, однако, к сожалению, большинство этих приложений не способствуют необходимому развитию.

Сказка на ночь? Конечно!...

Агрессивная цифровизация общества все меньше оставляет возможности для совместной с родителями игры, совместного чтения. И, к сожалению, все меньше детей, для которых чтение книги на ночь является обязательным элементом, к которому они сами стремятся.

- Вы сказали, что чтение книги на ночь для детей должно быть обязательным моментом. Какой возраст вы имеете в виду при этом?

А.В.: Должен сказать, что чем раньше дети начинают слушать сказки или родители читают им книжки на ночь, тем лучше. Надо понимать, что совместное чтение – это бесценное занятие, которое оказывает большой развивающий эффект как с точки зрения развития речи, так и в смысле передачи тех ценностей, которые ребенок из самостоятельного просмотра получить не может.

...но не фильм для взрослых!

- А если ребенок перед сном смотрит вместе с родителями интересный для них фильм?

А.В.: Если он не соответствует детскому возрасту, то это не ведет к развитию, но лишь занимает ребенка.

- Но как определить, соответствует ли возрасту тот или иной контент, даже книга? Иногда на книге указывается возраст, а по сути он не соответствует этой рекомендации.

А.В.: К сожалению, есть достаточно устойчивая практика, когда дети присутствуют при просмотре взрослыми различных цифровых устройств, в том числе телевидения. Дети при этом постоянно находятся в такой среде, которая изобилует сложными речевыми конструкциями, и, несмотря на то, что они эту информацию получают в течение длительного времени, она не приводит к развитию речи, поскольку дети не получают обратной связи от родителей, не имеют возможности с ним провзаимодействовать, то есть не могут обсудить с родителями то, что они пассивно слышали. Эта информация идет сплошным потоком и приводит к тому, что у таких детей словарный запас гораздо беднее, чем у детей, которые меньше получают такой информации. Дети должны получать ее дозированно и при этом иметь возможность обсудить ее со взрослыми.

- Вы хотите сказать, что крайне желательно, чтобы родители обсуждали с детьми текст или картинку, которые дети смотрят в этом цифровом устройстве?

А.В.: Логика взаимодействия ребенка с книгой должна исходить из необходимости помогать ребенку использовать содержание этой книги или фильма: это должно стать основой взаимной беседы. Без этого может получиться, что ребенок просто не сможет понять, о чем идет речь.

Наши исследования убедительно показывают, что исключительно важную роль в жизни ребенка играет саморегуляция, степень развития которой определяет дальнейшую успешность ребенка в школе, степень комфортности общения со сверстниками и уровень психологического благополучия в целом. И в детском, и во взрослом возрасте саморегуляция обеспечивает адаптивность, способность управлять своим поведением и эмоциями, способность целенаправленно решать различные жизненные задачи. Саморегуляция начинает формироваться уже в дошкольном возрасте.

Понятно, что наиболее эффективным занятием для ее развития является совместная традиционная ролевая игра со сверстниками, которая, к сожалению, все менее представлена в детской культуре. Все больше времени дети уделяют гаджетам и от того, как и сколько они используются, зависит развитие саморегуляции детей.

Длительное время использования гаджетов дошкольниками однозначно вредит развитию саморегуляции. Пассивный просмотр контента или же активное использование гаджета в логике "проб и ошибок" более 1 часа в день, скорее всего, приведет к снижению темпов развития когнитивной и эмоциональной саморегуляции. В тоже время полное исключение ребенка из цифровой среды также негативно для развития его саморегуляции. В целом, конечно, вопрос об оптимальном времени использования гаджетов решается индивидуально в зависимости от особенностей ребенка. Например, родителям детей с симптомами СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) стоит особенно тщательно регулировать время, которое их дети проводят перед экранами.

Гаджеты и речь ребенка – взаимосвязаны?

- В этом и ему подобном исследованиях активное участие принимали научные сотрудники кафедры, поэтому мы также попросили их ответить на ряд вопросов. Как гаджеты влияют на развитие речи у дошкольников?

Маргарита Гаврилова, научный сотрудник кафедры: Речь – это одна из важнейших составляющих когнитивного развития в дошкольном возрасте, ведь от нее зависит развитие всех когнитивных функций. Мы изучали, как разные способы взаимодействия с гаджетами влияют на речевое развитие. Оказалось, что важным параметром цифрового досуга детей является возможность интерактивного участия в процессе использования гаджета. Так, время, проведенное ребенком 5-6 лет перед экраном пассивно (например, за просмотром видеороликов), отрицательно связано с развитием способности обрабатывать вербальную информацию. Получается, что для развития речевой сферы больше подходят те программы и приложения, которые требуют от ребенка активных взаимодействий с экраном.

- Какие ещё особенности использования гаджетов, помимо интерактивности, играют роль с точки зрения развития речи у дошкольников? Какие есть примеры мобильных приложений, развивающие у детей речь?

Алена Чичилина, научный сотрудник кафедры: Важным параметром цифрового досуга дошкольников является соответствие возрастной категории контента: у игр и видеоматериалов как правило есть возрастная маркировка, например, 6+, 18+ и т.д. Просмотр несоответствующего возрасту, "взрослого" контента детьми в младшем дошкольном возрасте приводит к более бедному словарному запасу. Соответствующие возрасту качественные, хорошо продуманные видеоматериалы и приложения с конкретными образовательными целями, наоборот, способствуют развитию языковых навыков и грамотности.

Существуют специальные приложения, которые расширяют словарный запас и способствуют улучшению грамотности за счет мини-игр и квизов (викторин – ИФ). В таких приложениях ребенку предлагается определять изображения букв, на слух определять звуки речи, писать по буквам и словам, завершать предложения, выбирая подходящие слова, заполнять пробелы в историях. Наилучший вариант для развития речи - когда в эти игры можно играть вместе с партнером, например, родителем.

Наоборот, препятствуют развитию детей приложения, в которых для, якобы, наглядного усвоения детьми новых материалов производители создают яркие интерактивные формы. "Перегруженный" цифровой контент затрудняет процесс обучения. Так, "цифровые книги" с интерактивными визуальными или звуковыми эффектами для детей могут снижать понимание ребенком содержания, так как дети отвлекаются на дополнительные эффекты, а также потому что уменьшается общение между ребенком и родителем в процессе чтения.

- Какова роль общения между ребенком и родителем в процессе использования гаджетов с точки зрения речевого развития?

Николай Веракса, профессор кафедры: Хочется отметить, что в целом роль родителей и живого общения в речевом развитии является ведущей по сравнению с любыми возможными влияниями гаджетов. Так, например, дети младше 2-2,5 лет не усваивают новые слова из видеофильмов, если родители не используют эти слова в повседневном общении. Но и в случае детей более старшего возраста для улучшения языковых навыков при помощи гаджетов крайне важно участие родителей. Например, дети лучше всего усваивают слова и материал в целом, который они видят на экране, если после просмотра родитель задает ребенку вопросы и побуждает ребенка рассказывать отрывки из увиденного сюжета. Речь, конечно же, идет не о том, чтобы заставлять ребенка пересказывать, а о том, чтобы показать ему, что родителю искренне интересно, что ребенок видел, или во что он играл, и что он об увиденном думает. Также хорошо, когда родитель сам дает комментарии по поводу совместно просмотренных мультфильмов или фильмов и делится своим мнением.

Особо хочу подчеркнуть, что начиная с младенческого возраста в процессе общения ребенка и родителя формируется механизм совместного внимания. В многочисленных исследованиях было показано, что дети с развитым совместным вниманием отличаются и высоким уровнем речевого развития. Дело в том, что обычно, когда родитель хочет показать ребенку какую-либо вещь, он в процессе показа смотрит прямо на нее. Если ребенок находится в той же позиции, что и взрослый, и сосредотачивается на той же детали, куда направлен и взгляд взрослого, он лучше развивает свой словарь, чем ребенок, лишенный такой возможности. Понятно, что, если родитель систематически рассматривает современные гаджеты и обсуждает вместе с ребенком, появляющееся на экране содержание, у ребенка формируется совместное внимание и развивается речь.

И все-таки – гаджеты есть! Но как часто ими можно пользоваться?

- Итак, для детей в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей существует оптимальное экранное время. А существует ли оптимальная частота использования гаджетов?

Н.В.: Да, можно выделить оптимальную частоту использования гаджетов. Так, проведенное нами исследование в рамках проекта "Растем вместе" показало, что у детей 6-7 лет, пользующихся гаджетами 1-2 раза в неделю, более высокий уровень развития саморегуляции по сравнению с теми, кто пользуется гаджетами каждый день. Наиболее вероятная причина этой закономерности кроется в вовлеченности взрослого и дело здесь не только в контроле со стороны родителей за использованием гаджетов их детьми. Скорее всего, дети, которые пользуются гаджетами реже, имеют более высокий уровень развития самоконтроля, за счет того, что контроль за временем использования осуществляется взрослыми. То есть взрослый оказывает целенаправленное влияние, которое позитивно воздействует на детское развитие в силу тесного общения ребенка и взрослого.

- Мы обсудили, как экранное время и частота использования гаджетов влияют на развитие саморегуляции. А как влияет содержание того, что дети делают при помощи гаджетов?

Алена Чичилина: Качественные образовательные ориентированные на детский возраст игры, мультфильмы и приложения могут помогать развитию саморегуляции. В то время как просмотр сцен насилия, грубости и другого взрослого контента может ухудшать уровень саморегуляции. Получается, родителям важно участвовать в выборе мультфильмов, приложений и видеоигр для детей и тщательно отслеживать, с какой информацией дети встречаются в интернете, потому что именно особенности контента играют решающую роль с точки зрения развития ребенка. Результаты проведенного нами опроса более 3000 родителей из различных регионов нашей страны показали, что в настоящее время не родители, а именно ребенок является инициатором просмотра того или иного контента.

Дарья Бухаленкова, доцент кафедры: В нашем исследовании приняли участие более 200 детей в возрасте 6-7 лет, которых мы спрашивали о том, как они обычно пользуются гаджетами и что они знают о том, для чего нужны гаджеты. Также у этих детей оценивали уровень саморегуляции при помощи специальных методик. Оказалось, что те дети, которые пользуются только развлекательными функциями гаджетов (игры и мультфильмы), проигрывают по уровню саморегуляции детям, которые умеют использовать гаджеты для общения, фотографии, навигации, поиска информации и для решения других, более сложных задач. Освоение более сложных функций гаджетов способствует развитию саморегуляции ребенка, потому что для обучения таким функциям нужно участие взрослых, без которых разобраться с культурным употреблением гаджета невозможно.

На самом деле, роль родителей в развитии саморегуляции ребенка колоссальна и намного превосходит роль гаджетов. Однако современные родители допускают, что гаджет может самостоятельно обучить чему-либо ребенка, что фактически приводит к вытеснению взрослого из ситуации взаимодействия с ребенком. Важно, чтобы родители качественно и полноценно общались со своим ребенком, организовывали для него образовательную среду дома и поддерживали здоровые отношения в семье.

Для того, чтобы гаджеты способствовали развитию саморегуляции ребенка, важно установить семейные правила использования гаджетов. Эти правила можно вместе с ребенком красиво оформить и повесить на видном месте. Правила должны быть постоянными, конкретными, понятными и хорошо известными ребенку. И тогда через этот внешний контроль ребенок будет постепенно развивать внутренний самоконтроль.

Если не родители, то кто-то другой занимается вашим ребенком

- Ваши исследования лягут в основу рекомендаций Российской академии образования?

Александр Веракса: Должен сказать, что по результатам наших исследований мы размещаем на сайте рекомендации. Конечно, возникает вопрос, насколько родители могут следовать этим рекомендациям. Например, в период пандемии, к сожалению, стресс, который испытывали родители, выливался в то, что для них было проще предоставить ребенка самому себе, чем заниматься чем-либо вместе с ним, уделяя время бытовым вопросам.

И все-таки основная задача родителей, независимо ни от чего - постараться быть более критичными к тому контенту, который используют дети. Надо понимать, что, если родители не проводят время с ребенком, то кто-то другой проводит время с их ребенком, может быть, опосредованно, через вот эти экраны.

К сожалению, у нас пока нет реестра, в который бы помещались проверенные приложения, соответствующие тому или иному возрасту.

- Планируется ли создание такого реестра?

А.В.: Теоретически создать такой реестр можно, если бы такая экспертная работа была инициирована. Основной задачей при этом становится посмотреть и исследовать самые популярные приложения. Родители часто используют критерий популярности, чтобы предоставить ребенку доступ к устройству. Они исходят из того, что если все им пользуются, то, наверное, это хорошо. К сожалению, анализ таких популярных приложений показал, что освоение их содержания выстроено, как мы уже отмечали, по методу проб и ошибок, то есть не несет развивающего эффекта.

- Для создания такого реестра нужна рекомендация Российской академии образования?

А.В.: Ответить на вопрос, кто именно должен это делать, трудно. Надо понимать, что таких приложений очень много и они предметно разнонаправлены, поэтому необходимо их глубоко, содержательно проанализировать. Так что и Российская академия образования, и Российское психологическое общество, и ведущие университеты могли бы совместными усилиями оценить этот контент и помочь в первую очередь родителям сориентироваться в этом цифровом океане.

- Согласен, детство требует и время и затрат.

А.В.: Да, детство – это самый ответственный период жизни.