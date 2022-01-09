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Грушко не увидел новизны в заявлениях Столтенберга после совещания глав МИД стран НАТО

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам внеочередного совещания глав МИД стран альянса не несут в себе ничего нового, никак не повлияют на решение России вести переговоры по гарантиям безопасности в Брюсселе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Ничего нового. Лозунги, кочующие из одного заявления в другое", - сказал Грушко "Интерфаксу" в воскресенье.

Грушко возглавит российскую делегацию на переговорах в Брюсселе в рамках Совета Россия-НАТО 12 января.

"Там будем говорить непосредственно со странами-членами", - отметил Грушко.

Ранее Столтенберг назвал позитивным сигналом готовность России сесть за стол переговоров. "Потому что, когда напряженность высока, диалог становится еще более важным", - сказал генсек.

Вместе с тем он указал на неоправданное наращивание Россией военной мощи "на Украине и вокруг нее". "Несмотря на призывы международного сообщества, на протяжении многих недель Россия не предприняла шагов по деэскалации", - заявил Столтенберг.

Наращивание российских сил, по его словам, продолжается, со стороны России звучит угрожающая риторика. "Риск конфликта реален. Агрессивные действия России серьезно подрывают порядок безопасности в Европе", - сказал генсек альянса, заверив, что страны НАТО продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, оказывать ей политическую и практическую поддержку.

"Все страны, независимо от их размера или того, кто является их соседями, имеют фундаментальное право выбирать свой собственный путь и свои союзы", - заявил генеральный секретарь НАТО.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что НАТО желает диалога с Россией, но предусматривает и возможность провала дипломатии, так как считает реальным сценарий военного противостояния Москвы и Киева. "НАТО вступит в добросовестный и содержательный диалог с Россией. Но мы также должны приготовиться к возможности провала дипломатии", - сказал Столтенберг.

МИД РФ НАТО Александр Грушко

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