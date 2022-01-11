Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:02Заразились
на 11.01В России 10 684 204+17 525В мире 310 434 812+3 279 475

Росздравнадзор зарегистрировал первую в РФ тест-систему для выявления штамма "омикрон"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для выявления штамма коронавируса "омикрон", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, сообщила во вторник пресс-служба ФМБА.

"В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая омикрон-штамм COVID-19. Набор регентов был разработан по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России и предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике острых респираторных инфекций для исследования образцов РНК из биологического материала человека, полученного от лиц, у которых выявлен COVID-19", - говорится в сообщении агентства.

Специальный набор из линейки "АмплиТест" позволяет отличить вариант "омикрон" от штамма "дельта" за полтора часа, подчеркнули в ФМБА.

"Разработанный набор реагентов позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов Omicron и Delta. Актуальность разработки данного набора продиктована необходимостью быстрой детекции нового варианта Omicron на фоне его молниеносного распространения и вытеснения циркулирующего в настоящее время варианта Delta", - отмечается в сообщении.

"Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов Omicron и Delta на основе определения характерных для них мутаций в S гене методом полимеразной цепной реакции "АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.3" призван наладить мониторинг за распространением нового варианта коронавируса в РФ, заявил заместитель директора ЦСП ФМБА России Герман Шипулин, которого цитирует пресс-служба.

Ранее в РФ уже были зарегистрированы тест-системы ФМБА "АмплиТест" для выявления штаммов "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", которые демонстрируют высокие показатели аналитической чувствительности, которые позволяют выявить РНК коронавируса даже в инкубационном периоде и у бессимптомных носителей", напомнили в агентстве.

В РФ официально зарегистрированы 305 случаев заболевания "омикроном", сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время мэр столицы Сергей Собянин во вторник же сообщил, что, "в Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом "омикрон" и это количество, этот процент достаточно быстро нарастает". За последние сутки в Москве зарегистрированы 4 тыс. 635 новых случая COVID-19.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, а сейчас распространился в странах Европы, Азии и в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Это вариант более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.

Хроника коронавируса. Январь.

11
Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.
Хроника 09 января 2020 года – 11 января 2022 годаПандемия коронавируса
ФМБА коронавирус Росздравнадзор

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Глава центра Чумакова спрогнозировал, что пандемия продлится еще не менее года

Глава центра Чумакова спрогнозировал, что пандемия продлится еще не менее года

Что произошло за день: вторник, 11 января

РФ не получила данных о нарушении закона россиянами в рамках проверки "панамского досье"

РФ не получила данных о нарушении закона россиянами в рамках проверки "панамского досье"

Трафик онлайн-кинотеатров могут исключить из требований "пакета Яровой"

Трафик онлайн-кинотеатров могут исключить из требований "пакета Яровой"
Пандемия коронавируса

В России зафиксировано резкое падение темпов вакцинации в зимние праздники

Пандемия коронавируса

Попова заявила об ухудшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 в РФ

В России число заразившихся "омикроном" достигло 305

Пандемия коронавируса

Мурашко сообщил о 16 тыс. пациентов с COVID в РФ в тяжелом состоянии

Мурашко сообщил о 16 тыс. пациентов с COVID в РФ в тяжелом состоянии
Пандемия коронавируса

Собянин ждет значительного роста COVID-заболеваемости в течение 7-10 дней

Прокуратура обжаловала "чрезмерно мягкий" приговор мэру Томска Кляйну

Прокуратура обжаловала "чрезмерно мягкий" приговор мэру Томска Кляйну
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });