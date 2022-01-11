Росздравнадзор зарегистрировал первую в РФ тест-систему для выявления штамма "омикрон"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для выявления штамма коронавируса "омикрон", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, сообщила во вторник пресс-служба ФМБА.

"В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая омикрон-штамм COVID-19. Набор регентов был разработан по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России и предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике острых респираторных инфекций для исследования образцов РНК из биологического материала человека, полученного от лиц, у которых выявлен COVID-19", - говорится в сообщении агентства.

Специальный набор из линейки "АмплиТест" позволяет отличить вариант "омикрон" от штамма "дельта" за полтора часа, подчеркнули в ФМБА.

"Разработанный набор реагентов позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов Omicron и Delta. Актуальность разработки данного набора продиктована необходимостью быстрой детекции нового варианта Omicron на фоне его молниеносного распространения и вытеснения циркулирующего в настоящее время варианта Delta", - отмечается в сообщении.

"Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов Omicron и Delta на основе определения характерных для них мутаций в S гене методом полимеразной цепной реакции "АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.3" призван наладить мониторинг за распространением нового варианта коронавируса в РФ, заявил заместитель директора ЦСП ФМБА России Герман Шипулин, которого цитирует пресс-служба.

Ранее в РФ уже были зарегистрированы тест-системы ФМБА "АмплиТест" для выявления штаммов "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", которые демонстрируют высокие показатели аналитической чувствительности, которые позволяют выявить РНК коронавируса даже в инкубационном периоде и у бессимптомных носителей", напомнили в агентстве.

В РФ официально зарегистрированы 305 случаев заболевания "омикроном", сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время мэр столицы Сергей Собянин во вторник же сообщил, что, "в Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом "омикрон" и это количество, этот процент достаточно быстро нарастает". За последние сутки в Москве зарегистрированы 4 тыс. 635 новых случая COVID-19.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, а сейчас распространился в странах Европы, Азии и в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Это вариант более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.