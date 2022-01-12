ФМБА планирует наладить выпуск новых тестов на "омикрон" за 7-10 дней

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА)сможет наладить выпуск новых тест-систем "Амплитест" для выявления штамма коронавируса "омикрон" за 7-10 дней, сможет производить миллион тестов в неделю, заявила в среду глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Рабочий оборот мы обеспечим в течение 7-10 дней, мы выйдем на базовую мощность в миллион тестов в неделю", - сказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По словам главы агентства, при необходимости объемы производства систем могут быть значительно увеличены разработчиком тестов, Центром стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА.

"Потолка мощности у нас практически нет, при необходимости мощности могут быть увеличены и до двух, и до трех миллионов в неделю", - сказала Скворцова.

Она добавила, что за полтора дня агентство получило заказы на тест-системы от крупных государственных корпораций и субъектов РФ "с Дальнего Востока до европейской части страны".

Во вторник Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему в линейке "АмплиТест" для выявления штамма "омикрон" разработки ФМБА. Набор позволяет отличить "омикрон" от варианта "дельта" за полтора часа, сообщили в пресс-службе разработчика.

В РФ официально зарегистрированы 698 случаев заболевания "омикроном", сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова, при том, что еще во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила лишь о 305 случаях. В то же время мэр столицы Сергей Собянин во вторник же сообщил, что, "в Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом "омикрон" и это количество, этот процент достаточно быстро нарастает". За последние сутки в Москве зарегистрированы 4 635 новых случая COVID-19.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, а сейчас распространился в странах Европы, Азии и в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Это вариант более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.