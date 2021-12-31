Скворцова оценила сроки регистрации COVID-вакцины "Конвасэл"
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса "Конвасэл" Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) может быть зарегистрирована до конца первого квартала 2022 года, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
В интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) она рассказала, что привитые в рамках 1-2 фазы клинических исследований вакцины добровольцы не заболели COVID-19, что говорит об эффективности вакцины. В рамках клинических исследований вакцину получили 150 человек.
Ранее Скворцова сообщала, что Федеральное медико-биологическое агентство 16 декабря обратится в Минздрав для регистрации своей вакцины от коронавируса COVID-19.
ФМБА получило разрешение Минздрава РФ на проведение первой и второй фаз клинических испытаний своей вакцины от коронавируса 19 июля. Как сообщалось, исследование проводится среди 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.
Вакцина для профилактики COVID-19 на основе рекомбинантного белка N (нуклеокапсидного белка) вируса SARS-CoV-2 "Конвасэл" разработана Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России. Вакцина является препаратом нового поколения, которая нацелена на формирование клеточного иммунитета. Основными механизмами действия вакцины "Конвасэл" является выработка специфического клеточного иммунного ответа, выработка фенотипа центральных клеток памяти, а также развитие внутреклеточного вируснейтрализующего ответа.