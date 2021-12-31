Скворцова оценила сроки регистрации COVID-вакцины "Конвасэл"

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса "Конвасэл" Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) может быть зарегистрирована до конца первого квартала 2022 года, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

В интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) она рассказала, что привитые в рамках 1-2 фазы клинических исследований вакцины добровольцы не заболели COVID-19, что говорит об эффективности вакцины. В рамках клинических исследований вакцину получили 150 человек.

Ранее Скворцова сообщала, что Федеральное медико-биологическое агентство 16 декабря обратится в Минздрав для регистрации своей вакцины от коронавируса COVID-19.

ФМБА получило разрешение Минздрава РФ на проведение первой и второй фаз клинических испытаний своей вакцины от коронавируса 19 июля. Как сообщалось, исследование проводится среди 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.