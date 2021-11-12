Париж предостерег Москву от перехода ЧВК "Вагнер" в Сахель и Сахару

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Франция считает недопустимым развитие ситуации, при которой в зонах Сахеля и Сахары в Африке появятся наемники из российской ЧВК "Вагнер", заявили главы МИД и Минобороны Франции Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли российским министрам Сергею Лаврову и Сергею Шойгу.

Об этом говорится в коммюнике французского МИД, выпущенного по итогам встречи министров в Париже.

Французы предупредили Москву о "рисках региональной дестабилизации, также предостерегли от действий против интересов Франции и ее партнеров, участвующих в борьбе против терроризма в Сахеле".

"Они также предупредили, что внимательно следят за тем, чтобы соблюдался календарь передачи власти в Мали", - подчеркивается в документе.

На Смоленской площади подтвердили, что министры подробно обсуждали в том числе ситуацию на африканском континенте, включая Сахаро-Сахельский регион. "Было, в частности, затронуто положение в Мали, в т.ч. под углом оказания международного содействия в деле стабилизации и борьбы с терроризмом. С российской стороны было указано на право государств самим определять партнеров, которых они намерены привлекать к выполнению этих задач", - говорится в пресс-релизе.

Комментируя прошедшую встречу, Лавров сказал, что россияне объяснили французам, что заявления Парижа о присутствии российских частных военных компаний в Мали беспочвенны.

"Мы объяснили ситуацию с выдвигаемыми регулярно обвинениями России в том, что мы поощряем некие контакты между руководством Мали и российской частной военной компанией, показали беспочвенность подобного рода утверждений, подчеркнули, что по линии межгосударственного сотрудничества оказываем военно-техническое содействие", - сказал он журналистам.

Сахель - пояс в Африке с населением около 100 млн человек, на территории которого расположены пять стран: Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

В последние месяцы руководители западных стран выражают опасения в связи с сообщениями, согласно которым власти Мали могут договориться о размещении на своей территории ЧВК "Вагнер".