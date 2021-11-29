Россия поставила в Мали четыре военно-транспортных вертолета

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Россия передала вооруженным силам Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171, сообщило в понедельник посольство РФ в Мали и Нигере.

Как сообщает российская дипмиссия в твиттере, вертолеты были переданы Мали 26 ноября, в официальной церемонии передачи приняли участие президент переходного периода Ассими Гойта и премьер-министр страны Шогель Майга.

Ранее в ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве со своим коллегой из Мали Абдулайем Диопом заявил, что Россия продолжит поставлять в эту страну продукцию военного назначения, а также будет продолжать готовить малийских офицеров в вузах Минобороны РФ. Министр напомнил, что Россия "имеет давнюю историю военного и военно-технического сотрудничества с Мали".

"Мы продолжаем эти традиции, поставляя для малийского правительства, для малийских вооруженных сил соответствующую технику, оборудование, боеприпасы, вооружения для того, чтобы малийское правительство могло эффективно отражать террористическую угрозу. Угроза эта сохраняется", - отметил Лавров.

В конце сентября глава МИД РФ "на полях" Генассамблеи ООН сообщил, что власти Мали обратились к российской частной военной компании для содействия в борьбе с террористами.

До этого французский телеканал TV5 со ссылкой на источники в Париже сообщил, что власти Мали обсуждают возможность соглашения с частной военной компанией "Вагнер" о подготовке малийских военнослужащих и обеспечении безопасности руководства страны. Тогда глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил, что если это произойдет, то Париж выведет из Мали своих военных.

Берлин также негативно отреагировал на возможный контракт Мали с ЧВК "Вагнер". "Если сотрудничество Мали с группами российских наемников подтвердится, это будет ставить под вопрос мандат бундесвера в рамках МИНУСМА и EUTM, и вместе с бундестагом нам нужно будет сделать выводы", - писала в твиттере министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Каренбауэр.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные РФ не присутствуют на территории Мали и Москва не ведет официальных переговоров на этот счет.