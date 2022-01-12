Лжеброкеры похитили более 4,5 млн рублей у жительницы Оренбуржья

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Полицейские в Оренбургской области устанавливают неизвестных, похитивших у местной жительницы более 4,5 млн рублей под видом брокеров, сообщила пресс-служба регионального МВД в среду.

По данным ведомства, в отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 54-летняя жительница Акбулакского района. По словам женщины, в интернете она нашла информацию о возможности дополнительного заработка на инвестициях и зарегистрировалась на указанном сайте.

"С ней связался руководитель проекта и сообщил, что необходимо вложить 11 тыс. рублей для начала работы с инвестициями. В течение нескольких дней потерпевшая на разные счета, под видом совершения сделок по покупке и продаже акций, перевела мошенникам 4 млн 566 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).